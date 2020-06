தேசிய செய்திகள்

தனியார் மருத்துவமனைகள் சிகிச்சை அளிக்க மறுத்தால் கடும் நடவடிக்கை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Chief Minister Arvind Kejriwal's address to the people of Delhi. COVID19

தனியார் மருத்துவமனைகள் சிகிச்சை அளிக்க மறுத்தால் கடும் நடவடிக்கை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்