உலக செய்திகள்

கொரனோ பாதிப்பில் இருந்து மீள இன்னும் பல வருடங்கள் ஆகும் - சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கவலை + "||" + Singapore may take years to recover from effects of COVID-19: Deputy PM

கொரனோ பாதிப்பில் இருந்து மீள இன்னும் பல வருடங்கள் ஆகும் - சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கவலை