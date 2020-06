மாநில செய்திகள்

முக கவசம் அணியாதவர்களை அனுமதிக்க கூடாது; கடைகள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Do not allow those who do not wear face shields; TN Govt

