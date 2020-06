தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடும் முன்கள பணியாளர்களுக்கு தலைவணங்குகிறேன் - அமித்ஷா + "||" + I want to salute the crores of coronawarriors who are fighting against the virus by risking their lives Amit Shah

