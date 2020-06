உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட முகக்கவசங்களை அணிய வேண்டும் - உலக சுகாதார நிறுவனம் + "||" + Coronavirus: WHO advises to wear masks in public areas

