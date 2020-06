மாநில செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் கட்டணம் வசூல்; பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை + "||" + Charges during the Corona period; Action against schools: Minister Sengottaiyan warns

கொரோனா காலத்தில் கட்டணம் வசூல்; பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை