மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு சிகிச்சைக்கு கையாளப்படும் அணுகுமுறை தவறு; டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + The approach handled for Corona treatment is wrong; Anbumani Ramadoss

கொரோனா பாதிப்பு சிகிச்சைக்கு கையாளப்படும் அணுகுமுறை தவறு; டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்