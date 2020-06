தேசிய செய்திகள்

மோட்டார் வாகன ஆவணங்களுக்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு + "||" + Union Minister Nitin Gadkari today announced a further extension of the validity date of motor vehicle documents till September this year

