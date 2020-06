தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் கிர் காடுகளில் சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை 29 சதவீதம் அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + Population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest, is up by almost 29%. Narendra Modi

