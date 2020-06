மாநில செய்திகள்

10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் வருகை பதிவேடு விவரங்கள்; மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்களில் ஒப்படைக்க உத்தரவு + "||" + 10th and 11th grade student attendance record details; Order to hand over to District Education Offices

10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் வருகை பதிவேடு விவரங்கள்; மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்களில் ஒப்படைக்க உத்தரவு