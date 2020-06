தேசிய செய்திகள்

வந்தே பாரத் திட்டத்தில் 1.65 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பி உள்ளனர்; வெளிவிவகார அமைச்சகம் தகவல்