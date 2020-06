உலக செய்திகள்

பீஜிங்கில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று - இரண்டாம் அலை தொடக்கமா? + "||" + Beijing city reports first confirmed coronavirus COVID-19 case in nearly two months

பீஜிங்கில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று - இரண்டாம் அலை தொடக்கமா?