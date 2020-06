தேசிய செய்திகள்

புதிதாக 10 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா நோய்த்தொற்று உறுதி: இந்தியாவில் பலி எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + The number of casualties in India has exceeded 8 thousand

புதிதாக 10 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா நோய்த்தொற்று உறுதி: இந்தியாவில் பலி எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது