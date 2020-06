தேசிய செய்திகள்

இந்த மாதமும் சபரிமலையில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது கேரள அரசு அறிவிப்பு + "||" + Devotees are not allowed in Sabarimala

