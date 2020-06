மாநில செய்திகள்

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் 4 மாவட்டங்களில் 15 நாட்கள் தீவிர முழு ஊரடங்கா?தமிழக அரசு இன்று பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 15 days of intense curfew in 4 districts? Government of Tamil Nadu to reply today High Court orders

