தேசிய செய்திகள்

ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது கட்டாயம் இல்லை - மத்திய அரசு + "||" + Downloading the Health Sethu processor is not mandatory - Central Government

ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது கட்டாயம் இல்லை - மத்திய அரசு