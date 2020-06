தேசிய செய்திகள்

குருவாயூர் கோவிலில் நாளை முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Citing rising COVID-19 cases, Guruvayoor temple also decides not to allow devotees

குருவாயூர் கோவிலில் நாளை முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை