உலக செய்திகள்

தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால் வெள்ளை மாளிகையை விட்டு அமைதியாக வெளியேறுவேன் - டிரம்ப் உறுதி + "||" + In case of losing the election Leave the White House Quit quietly Trump is committed

தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால் வெள்ளை மாளிகையை விட்டு அமைதியாக வெளியேறுவேன் - டிரம்ப் உறுதி