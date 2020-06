தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை; 20 ஆயிரம் புதிய படுக்கைகளை அமைக்க டெல்லி அரசு உத்தரவு + "||" + Orders to set up 20,000 new COVID19 beds: Delhi Government

