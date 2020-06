உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் போலீசார் சுட்டதில் கருப்பின வாலிபர் பலி; வெடித்தது போராட்டம் + "||" + Youth shot dead by police in US; outbreak was a struggle

அமெரிக்காவில் போலீசார் சுட்டதில் கருப்பின வாலிபர் பலி; வெடித்தது போராட்டம்