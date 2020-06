தேசிய செய்திகள்

21-ந்தேதி சூரிய கிரகணம்: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் 13½ மணிநேரம் மூடல் + "||" + Solar eclipse on the 21st Temple of Tirupati Ezhumaliyan 13½ hours of closure

21-ந்தேதி சூரிய கிரகணம்: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் 13½ மணிநேரம் மூடல்