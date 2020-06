தேசிய செய்திகள்

நடப்பு நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் இந்தியாவின் வெப்பநிலை கணிசமாக உயரும் - மத்திய அரசு அறிக்கையில் தகவல் + "||" + India's temperatures will rise significantly by the end of the current century, according to a report from the Central Government

நடப்பு நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் இந்தியாவின் வெப்பநிலை கணிசமாக உயரும் - மத்திய அரசு அறிக்கையில் தகவல்