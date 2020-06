சினிமா செய்திகள்

தன்னை வளர்த்தவனுக்கு இளநீர் கொடுப்பது தென்னை; இந்த மண்ணை மிதித்தவனை கைவிடாது சென்னை; நடிகர் விவேக் + "||" + Actor Vivek has commented on the coronation of Chennai.

தன்னை வளர்த்தவனுக்கு இளநீர் கொடுப்பது தென்னை; இந்த மண்ணை மிதித்தவனை கைவிடாது சென்னை; நடிகர் விவேக்