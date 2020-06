சினிமா செய்திகள்

40 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா தள்ளி வைப்பு + "||" + Film's biggest night is being rescheduled for the first time in 40 years due to the coronavirus pandemic.

