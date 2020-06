தேசிய செய்திகள்

லடாக் மோதலில் இந்திய தரப்பில் 20 பேர் பலி என ராணுவ வட்டாரங்கள் தகவல் + "||" + At least 20 Indian soldiers killed in the violent face-off with China in Galwan valley in Eastern Ladakh. Casualty numbers could rise: Government Sourcesv

