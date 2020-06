உலக செய்திகள்

24 நாட்களுக்கு பிறகு நியூசிலாந்தில் மறுபடியும் கொரோனா பாதிப்பு - 2 பெண்களுக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Coronavirus reoccurrence in New Zealand after 24 days

