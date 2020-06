உலக செய்திகள்

லடாக்கில் மோதல் நடந்த ‘கல்வான் பள்ளத்தாக்கு எங்களுக்கு சொந்தமானது’ - சீனா சொல்கிறது + "||" + The collision took place in Ladakh The Calvanon Valley belongs to us Says China

லடாக்கில் மோதல் நடந்த ‘கல்வான் பள்ளத்தாக்கு எங்களுக்கு சொந்தமானது’ - சீனா சொல்கிறது