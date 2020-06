தேசிய செய்திகள்

சீன ராணுவ தாக்குதலுக்கு பலியான வீரர்களுக்கு நாடு எப்போதும் கடன்பட்டிருக்கும் - அமித்ஷா உருக்கம் + "||" + The country will always be indebted to the victims of the Chinese military offensive Amit Shah

சீன ராணுவ தாக்குதலுக்கு பலியான வீரர்களுக்கு நாடு எப்போதும் கடன்பட்டிருக்கும் - அமித்ஷா உருக்கம்