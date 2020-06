தேசிய செய்திகள்

இந்தியா அமைதியை விரும்புகிறது: “சீண்டினால் தக்க பதிலடி கொடுப்போம்” - சீனாவுக்கு பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை + "||" + India wants peace By harassing We will retaliate PM Modi warns China

இந்தியா அமைதியை விரும்புகிறது: “சீண்டினால் தக்க பதிலடி கொடுப்போம்” - சீனாவுக்கு பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை