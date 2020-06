உலக செய்திகள்

அமெரிக்க தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றிபெற சீன அதிபர் உதவியை நாடியதாக டொனால்டு டிரம்ப் மீது குற்றச்சாட்டு + "||" + Bolton book bombshells: Trump asked China's Xi for reelection help and told him to keep building concentration camps

அமெரிக்க தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றிபெற சீன அதிபர் உதவியை நாடியதாக டொனால்டு டிரம்ப் மீது குற்றச்சாட்டு