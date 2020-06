மாநில செய்திகள்

பயணிகள் கூட்டம் இல்லாததால் திருச்சி-செங்கல்பட்டு சிறப்பு ரெயில் பெட்டிகள் குறைப்பு - தெற்கு ரெயில்வே நடவடிக்கை + "||" + Due to the lack of passenger crowds Reduction of Trichy-Chengalpattu Special Railway Boxes Southern Railway Operation

பயணிகள் கூட்டம் இல்லாததால் திருச்சி-செங்கல்பட்டு சிறப்பு ரெயில் பெட்டிகள் குறைப்பு - தெற்கு ரெயில்வே நடவடிக்கை