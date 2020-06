மாநில செய்திகள்

தினமும் உயிர் பலி கேட்கும் கொரோனா: தமிழகத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி 49 பேர் உயிரிழப்பு - புதிதாக 2,141 பேருக்கு தொற்று + "||" + Treatment in Tamil Nadu is ineffective 49 people killed 2,141 new infections

தினமும் உயிர் பலி கேட்கும் கொரோனா: தமிழகத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி 49 பேர் உயிரிழப்பு - புதிதாக 2,141 பேருக்கு தொற்று