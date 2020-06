மாநில செய்திகள்

திருச்செந்தூர்-பாலக்காடு, நாகர்கோவில்-கோவை ரெயில்கள் உள்பட 34 பயணிகள் ரெயில்கள் எக்ஸ்பிரசாக மாறுகின்றன + "||" + Tiruchendur-Palakkad, 34 passenger trains, including the Nagercoil-Coimbatore trains, will become express

திருச்செந்தூர்-பாலக்காடு, நாகர்கோவில்-கோவை ரெயில்கள் உள்பட 34 பயணிகள் ரெயில்கள் எக்ஸ்பிரசாக மாறுகின்றன