மாநில செய்திகள்

சென்னையில் முழு ஊரடங்கை மீறியதாக முதல் நாளில் 2,436 பேர் மீது அதிரடி வழக்கு - 2 ஆயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In violation of the entire curfew in Chennai 2,436 on the first day case on 2 thousand vehicles seized

சென்னையில் முழு ஊரடங்கை மீறியதாக முதல் நாளில் 2,436 பேர் மீது அதிரடி வழக்கு - 2 ஆயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல்