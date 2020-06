தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாடு ஒரே கல்வி வாரியம் அமைக்க வேண்டும்-சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொதுநல மனு தாக்கல் + "||" + PIL demanding Uniform Education System in India Filed in Supreme Court, Get Complete Details Here

ஒரே நாடு ஒரே கல்வி வாரியம் அமைக்க வேண்டும்-சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொதுநல மனு தாக்கல்