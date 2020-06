மாநில செய்திகள்

நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டையும், இறையாண்மையையும் பாதுகாக்க பிரதமர் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு தி.மு.க. துணை நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + To protect the integrity and sovereignty of the country DMK for PM's actions Auxiliary stands The announcement of MK Stalin

