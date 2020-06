மாநில செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு தொடங்கியது: சென்னை நகர சாலைகள் முழுமையாக வெறிச்சோடியது - போலீசார் தீவிர சோதனை + "||" + The whole curfew started Chennai City roads completely deserted, Extreme checking by police

முழு ஊரடங்கு தொடங்கியது: சென்னை நகர சாலைகள் முழுமையாக வெறிச்சோடியது - போலீசார் தீவிர சோதனை