தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனைக்கு நாடு முழுவதும் ஒரே கட்டணம்; மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + COVID-19 Treatment Cost Should be The Same in Every State, Says Supreme Court

கொரோனா பரிசோதனைக்கு நாடு முழுவதும் ஒரே கட்டணம்; மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு