உலக செய்திகள்

சீனாவுக்கு முன்பே இத்தாலியில் பரவியிருந்த கொரோனா வைரஸ்; ஆய்வாளர்கள் தகவல் + "||" + Coronavirus, which had spread to Italy before China; Analysts information

சீனாவுக்கு முன்பே இத்தாலியில் பரவியிருந்த கொரோனா வைரஸ்; ஆய்வாளர்கள் தகவல்