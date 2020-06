தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் மேலும் 546 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று + "||" + Telangana reports 546 new #COVID19 cases, taking the total number of cases to 7072. Death toll stands at 203 after 5 deaths reported today: Director of Public Health and Family Welfare, Telangana

