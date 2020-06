மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவில் இருந்து 21,796 பேர் பூரண குணம் - 17,285 பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + in Chennai From Corona 21.796 people recover fully 17,285 were treated

சென்னையில் கொரோனாவில் இருந்து 21,796 பேர் பூரண குணம் - 17,285 பேருக்கு சிகிச்சை