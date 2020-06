தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு; மும்பையில் தொடர்ந்து 2வது நாளாக பலி எண்ணிக்கை 100ஐ கடந்தது + "||" + Corona damage; The number of casualties crossed 100 for the 2nd consecutive day in Mumbai

கொரோனா பாதிப்பு; மும்பையில் தொடர்ந்து 2வது நாளாக பலி எண்ணிக்கை 100ஐ கடந்தது