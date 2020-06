உலக செய்திகள்

ஸ்பெயினில் 3 மாதங்களுக்கு பின் முடிவுக்கு வந்த ஊரடங்கு + "||" + The curfew ended in Spain after 3 months

ஸ்பெயினில் 3 மாதங்களுக்கு பின் முடிவுக்கு வந்த ஊரடங்கு