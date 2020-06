மாநில செய்திகள்

தனிமை முகாம்களில் தங்குபவர்கள் வசதிக்காக சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களுக்கு ரூ.16.66 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + For the convenience of those staying in solitary shelters For 5 districts including Chennai Allocation of Rs.16.66 crore Government order of Tamil Nadu

