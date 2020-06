தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் சீனா வாலாட்டினால் தக்க பதிலடி கொடுக்க ராணுவத்துக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் + "||" + Army Given Free Hand to Deal With Any Aggressive Behaviour by China Along LAC: Sources

எல்லையில் சீனா வாலாட்டினால் தக்க பதிலடி கொடுக்க ராணுவத்துக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்