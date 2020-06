மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க மதுரையிலும் முழு ஊரடங்கு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + To prevent corona spread Full curfew in Madurai Government order of Tamil Nadu

