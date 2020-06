தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவு, ஒரு லட்சத்தில் 30 பேருக்கே தொற்று- சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் + "||" + India has 30 coronavirus cases for every one lakh population

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவு, ஒரு லட்சத்தில் 30 பேருக்கே தொற்று- சுகாதார அமைச்சகம் தகவல்