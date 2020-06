தேசிய செய்திகள்

‘மேட் இன் இந்தியா’ வென்டிலேட்டர்கள்; பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Made in India; Rs.2000 crore allocation from the PM Relief Fund for ventilators

‘மேட் இன் இந்தியா’ வென்டிலேட்டர்கள்; பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு