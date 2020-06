தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 152 பேருக்கு கொரோனா; 6வது நாளாக 100ஐ கடந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை + "||" + Coronation for 152 in Kerala; Impact count past 100 as 6th day

கேரளாவில் 152 பேருக்கு கொரோனா; 6வது நாளாக 100ஐ கடந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை