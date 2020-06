மராட்டியத்தில் புதிதாக 3890 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - ஒரேநாளில் 208 பேர் பலி

தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிதாக 3890 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - ஒரேநாளில் 208 பேர் பலி + "||" + 1144 new #COVID19 positive cases and 38 deaths reported in Mumbai today.

